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بعد سقوط طائرة "رئيسي".. إسرائيل تنفي تورطها وواشنطن تراقب عن كثب

منذ 21 ثانية
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي

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نفت إسرائيل علاقتها بحادثة سقوط مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، في حين أعلن البيت الأبيض أنه يراقب الحادثة عن كثب.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه لا علاقة لإسرائيل بتحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد في محافظة أذربيجان الشرقية، في حين عرضت عدة دول مساعدة إيران في عمليات البحث عن الطائرة.

وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على تقارير عن سقوط مروحية كانت تقل رئيسي.

كما قالت الخارجية الأميركية إنها تتابع عن كثب التقارير الواردة بشأن احتمال هبوط مروحية الرئيس الإيراني اضطراريا.

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    المصدر :
  • الجزيرة

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