الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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بعد سلسلة خسائر.. أسهم أوروبا تُعاود الارتفاع

منذ 37 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات اليوم الإثنين، منهية سلسلة خسائر دامت أربعة أيام، مع صعود أسهم شركات الطاقة والتعدين وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، بينما قادت شركة الأدوية الدنماركية (نوفو نورديسك) المكاسب في قطاع الرعاية الصحية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا 0.1 بالمئة بعد صعوده 0.9 بالمئة خلال تعاملات اليوم. وكان قد أغلق عند أدنى مستوى له في ستة أسابيع يوم الجمعة.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة 0.6 بالمئة والتعدين 0.4 بالمئة لتقتفي أثر أسعار النفط الخام والمعادن.

وارتفع مؤشر الرعاية الصحية في أوروبا 0.3 بالمئة مدعوما بصعود أسهم شركة نوفو نورديسك 0.8 بالمئة بعدما رفع مورجان ستانلي سعره المستهدف لسهم شركة صناعة الأدوية.

وانخفضت أسهم شركات العقارات اثنين بالمئة لتقود التراجع بين مؤشرات القطاعات.

وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة حتى بعدما أظهرت بيانات رسمية تراجعا أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الألمان في يوليو/ تموز.

    المصدر :
  • رويترز

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