بعد سلسلة هجمات.. أميركا تُشكّل قوّة لمواجهة تهديدات الحوثي في البحر الأحمر

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الإثنين، عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة شنتها جماعة الحوثي.

وقال أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى البحرين، التي تستضيف الأسطول الأميركي في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وأضاف أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال أوستن في بيان: “هذا تحد دولي يتطلب عملًا جماعيًا. ولذلك أعلن اليوم عن إطلاق “عملية حارس الازدهار”، وهي مبادرة أمنية مهمة جديدة متعددة الجنسيات”.

وأشار وزير الدفاع الأميركي، إلى أنّ القوة الجديدة تهدف إلى ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي، معتبرًا أنّ تصعيد الحوثيين من اليمن يهدد التدفق الحر للتجارة وينتهك القانون الدولي.

في وقت سابق اليوم، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية محمد البخيتي، اليوم الإثنين، إن الجماعة بوسعها مواجهة أي تحالف تشكله الولايات المتحدة بهدف نشره في البحر الأحمر.

وأضاف في حديث إلى قناة الجزيرة: “الأميركيون عرضوا عدم إعاقة جهود التوصل للسلام في اليمن، مقابل وقف عملياتنا العسكرية بالبحر الأحمر، ورفضنا ذلك بشكل قاطع ورفضنا أي تهديدات”.

وقال: “هناك اتصالات غير مباشرة مع دول منها أمريكا لوقف عملياتنا في البحر الأحمر”.