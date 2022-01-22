بعد سنتين من كورونا … دولة تعلن الإغلاق للمرة الأولى

بعد أكثر من سنتين على بدء انتشار فيروس كورونا، وبعدما مرت دول العالم باغلاقات عدة نتيجة تفشي الوباء وتسجيل ملايين الاصابات والوفيات. بقيت جزيرة “كيريباتي” في المحيط الهادي بمنأى عن تفشي الوباء الى ان حطت على اراضيها في 14 كانون الثاني طائرة على متنها عشرات الحالات الايجابية ما دفع الجزيرة الى الإغلاق للمرة الأولى منذ انتشار الوباء.

وفي منشور على موقع فيسبوك، اكدت حكومة الجزيرة ان 36 من اصل 54 مسافرا جاءت فحوصاتهم ايجابية.

يذكر انّ الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 122 ألفا لم تسجّل الا 3 حالات ايجابية قبل وصول الطائرة الى اراضيها الاسبوع الماضي، ويرجع ذلك الى القيود القوية التي اتبعتها الحكومة خلال انتشار الوباء.