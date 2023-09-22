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بعد سنوات من الاقامة الجبرية .. السلطات الهندية تطلق سراح زعيم انفصالي بكشمير

منذ 21 ثانية
علم الهند

علم الهند

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أمّ زعيم انفصالي بارز من إقليم كشمير المصلين في صلاة الجمعة بالمسجد الجامع بالإقليم بعد أن أطلقت السلطات الهندية سراحه من الإقامة الجبرية التي استمرت أربع سنوات.

ومرويز عمر فاروق هو رئيس الفصيل المعتدل في التحالف السياسي الانفصالي الرئيسي في كشمير وواحد من عدة نشطاء وسياسيين أُلقي القبض عليهم بعدما ألغت نيودلهي في 2019 الوضع الخاص في إقليمها الوحيد الذي يغلب المسلمون على سكانه.

وقال فاروق للآلاف الذين احتشدوا في المسجد الجامع في سريناجار “قُيدت جميع حقوقي وحرياتي… لا نندرج تحت وصف نفصاليين أو معكرين للصفو العام، لكننا باحثون واقعيون عن حل”. وفاروق هو إمام المسجد الجامع.

وذكر مسؤول كبير بالحكومة الهندية أن فاروق (50 عاما) وواعظين اثنين آخرين أُطلق سراحهم عقب صدور أمر من محكمة عليا. وأضاف المسؤول أن الإقامة الجبرية كانت خطوة مهمة للحفاظ على السلام في كشمير.

وقال فاروق “جزء من كشمير مع الهند والجزءان الآخران مع باكستان والصين، ونعتقد أن الأمر سيكتمل بعد أن تندمج الأجزاء الثلاثة”، مضيفا أنه يريد حلا سلميا.

    المصدر :
  • رويترز

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