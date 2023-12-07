بعد سنوات من الشقاق.. تركيا واليونان تسعيان لإحياء العلاقات الثنائية

بدا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متفائلا بشأن مستقبل العلاقات بين بلاده واليونان لدى وصوله إلى أثينا الخميس في زيارة تأمل الدولتان أن تعيد إحياء العلاقات بعد سنوات من الشقاق.

وقال أردوغان خلال اجتماع مع رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو “سيكون الأمر أكثر نفعا بكثير للمستقبل إذا نظرنا للأمور من وجهة نظر النصف الممتلئ من الكوب”.

والبلدان الجاران العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف منذ عقود بشأن قضايا من بينها مكان بداية ونهاية الجرف القاري بينهما وموارد الطاقة والتحليق فوق بحر إيجه والانقسام العرقي في قبرص.

ووصلت الدولتان إلى حافة الحرب في التسعينيات وعلى مدى السنوات القليلة الماضية دارت بينهما خلافات بشأن موارد الطاقة في شرق المتوسط وملفات دفاع وهجرة مما أصاب المحادثات الدبلوماسية بالجمود.

وتحسنت العلاقات قليلا عندما أرسلت اليونان مساعدات لتركيا بعد زلزال مدمر ضربها في فبراير\شباط. كما قللت إعادة انتخاب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس هذا العام من الضغوط السياسية عليهما مما سمح لهما بوضع بعض الخصومة جانبا.

واستقبل وزير الخارجية اليوناني الرئيس التركي في مطار أثينا الدولي قبل انعقاد مجلس التعاون اليوناني التركي وهي أول زيارة لأردوغان لليونان في ست سنوات.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان مع ميتسوتاكيس في ثالث اجتماع يجمعهما منذ يوليو تموز عندما وافقا على استئناف المحادثات على كل المستويات.

وقال مسؤول حكومي يوناني إن أثينا تريد التأكيد على جدول أعمال إيجابي ونافع للطرفين.

وذكر مسؤولون حكوميون أن الاجتماعات ستسفر عن إعلان مشترك واتفاقات في قطاعات منها الاقتصاد والصحة والتعليم والزراعة والهجرة والسياحة.

وقالت الرئيسة ساكيلاروبولو لأردوغان “إذا أخذنا في الاعتبار ما يدور حولنا فمن الضروري ربما أكثر من أي وقت مضى أن تعمل اليونان وتركيا معا لتعزيز الرخاء والحفاظ على السلام والاستقرار واحترام القانون الدولي”.

ورغم النوايا الطيبة ليس من المتوقع إحراز الكثير من التقدم في القضايا العالقة منذ فترة طويلة وفقا لما تنبأ به مسؤولون من الدولتين.