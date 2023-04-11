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بعد شهر من الإضراب.. المصافي تستأنف عملياتها في فرنسا

منذ ساعة واحدة
توتال إنرجيز

توتال إنرجيز

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قالت شركة توتال إنرجيز إن مصفاة جونفريفيل التي تديرها الشركة في شمال فرنسا استأنفت عملياتها، الثلاثاء، لتصبح آخر مصفاة من بين أربع مصاف محلية تستأنف العمليات بعد إضراب دام شهرا.

وبدأ العمال إضرابا في مواقع توتال إنرجيز في السابع من مارس آذار ضمن احتجاج على مستوى فرنسا رفضا لاعتزام الحكومة رفع سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما مما أثر على العمليات والتسليم من مواقع المستودعات.

وانتهي الإضراب في مصفاة دونج في الغرب ومصفاة لا ميد بالجنوب في السابع من أبريل نيسان فيما بدأت مصفاة فيزان في الشرق العودة إلى الخدمة في الرابع من أبريل نيسان.

ولم تتأثر محطات البنزين سلبا بالقدر ذاته خلال إضراب مارس آذار مقارنة مع تحرك مشابه في أكتوبر تشرين الأول ضد أزمة تكاليف المعيشة عندما أدى إغلاق المصافي إلى نقص في منتج واحد على الأقل في حوالي 31 بالمئة من المحطات الفرنسية.

    المصدر :
  • رويترز

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