بعد شهر من الحرب.. ارتفاع قتلى غزة إلى 10569 بينهم 4324 طفلاً

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة آخرين، في الاشتباكات المتواصلة مع فصائل المقاومة في العديد من المحاور، لترتفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العمليات البرية إلى 34 جنديا.

فيما ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 10569 شهيدا بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة و649 مسنا بالإضافة إلى 26475 إصابة، وذلك في وقت تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقصف المنازل والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين لليوم الـ33 على التوالي.

بشهرها الثاني، تواصلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، الأربعاء، فيما لا تظهر أي بادرة لوقف النار أو تطبيق هدنة إنسانية مؤقتة، بينما تزداد أعداد الضحايا من المدنيين جراء القصف الإسرائيلي، ويزداد الأمر سوءا إزاء الأوضاع في القطاع والتي أصبحت كارثية.

وفي أحدث تطور، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية إن 19 شخصاً على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل قرب مستشفى في مخيم جباليا للاجئين بشمال قطاع غزة اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة الأربعاء ارتفاع عدد القتلى في القطاع بسبب القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 10,569 فلسطينياً بينهم 4324 طفلاً. كما أكدت ارتفاع عدد المصابين إلى 26,475. وأشارت لـ2550 بلاغاً عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 1350 طفلاً.

وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، باستهداف جنود إسرائيليين قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة، وتدمير 15 آلية إسرائيلية في محاور عدة بقطاع غزة اليوم. وقال متحدث باسم حماس لـ”العربية” و”الحدث” إن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية وتعتمد سياسة الأرض المحروقة، مضيفاً أن “إسرائيل تلقي عشرات القنابل على مربعات سكنية كاملة”.