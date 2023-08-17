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بعد صدور نتائج شركة "سيسكو".. وول ستريت تفتح على ارتفاع

منذ 7 دقائق
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الخميس بعد صدور نتائج إيجابية لشركة “سيسكو” بينما يقيم المستثمرون أحدث محضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي “المركزي الأمريكي” حول السياسات النقدية والذي أظهر أن معظم مسؤولي البنك يميلون إلى استمرار سياسة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 63.87 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 34829.61 نقطة عند الفتح.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.99 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 4416.32 نقطة، كما قفز المؤشر ناسداك المجمع 52.67 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 13527.30 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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