الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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بعد صعودها على مدى 6 جلسات.. الأسهم الأوروبية تُعاود الانخفاض

منذ دقيقة واحدة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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قطعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، موجة صعود استمرت ست جلسات متأثرة بنتائج مخيبة للآمال من شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة (إل.في.إم.إتش)، بالإضافة إلى توتر السوق قبل إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قراره بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بعد أن سجل أمس الثلاثاء أطول سلسلة مكاسب له منذ يناير كانون الثاني.

وتراجع سهم (إل.في.إم.إتش) 5.2 بالمئة ليسجل أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية فيما يقرب من 17 شهرًا بعد نمو مبيعاتها بما يتماشى مع التوقعات.

وسينصب تركيز المستثمرين الآن على مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، وربما تكون هذه هي الخطوة الأخيرة في حملته القوية للتشديد النقدي.

    المصدر :
  • رويترز

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