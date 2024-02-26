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بعد صفقة استثمار كبرى مع الإمارات.. سندات مصر السيادية الدولارية تواصل الارتفاع

منذ ساعة واحدة
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واصلت سندات مصر السيادية الدولارية الارتفاع بعد صفقة استثمار كبرى مع الإمارات.

حيث قفزت السندات السيادية المصرية الدولارية أكثر من سنت واحد اليوم الاثنين مواصلة الارتفاع الكبير الذي حققته يوم الجمعة بعدما وقعت مصر اتفاق استثمار مع الإمارات من شأنه أن يجلب 35 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون على مدى الشهرين المقبلين. وفق وكالة رويترز في تقرير لها.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2029 حققت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت بما يصل إلى 1.8 سنت ليجري تداولها عند نحو 85.3 سنت، وهو أعلى مستوى لها فيما يزيد قليلا عن عام.

    المصدر :
  • رويترز

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