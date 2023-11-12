بعد صواريخ الجولان.. جيش الاحتلال يُعلن قصف "بنى تحتية" في سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بنى تحتية في الأراضي السورية، بعد سقوط صواريخ في الجولان المحتل قادمة من سوريا، أمس السبت.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إنّ طائراته الحربية استهدفت مواقع في سوريا ردًا على استهداف للجولان.

كما ذكر في البيان أنّ قصف طائراته استهدف “بنى تحتية”، بحسب وصفه.

يأتي ذلك بعد أن سقط صاروخان في الجولان أطلقا من سوريا، ليرد جيش الاحتلال بمهاجمة مواقع الإطلاق، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

كما أضافت أن الصاروخين سقطا في أرض فضاء في الجولان، من دون وقوع إصابات أو أضرار.

يشار إلى أنّه منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس” على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، ارتفعت وتيرة القصف الذي يستهدف مواقع تابعة لجيش الاحتلال من سوريا ولبنان الذي يشهد مناوشات متواصلة مع “حزب الله”.