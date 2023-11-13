بعد طلب من "الطاقة" الإسرائيلية.. "شيفرون" تستأنف الإنتاج في حقل تمار

أعلنت شركة “شيفرون” اليوم الإثنين أنها استأنفت تزويد العملاء في “إسرائيل” والمنطقة بالغاز الطبيعي من حقل غاز تمار البحري، بعد أن طلبت منها وزارة الطاقة الإسرائيلية استئناف الإنتاج.

وذكرت مصادر من القطاع أنّه من المتوقع وصول إنتاج الحقل إلى طاقته الكاملة خلال أيام قليلة.

إذ أصدرت الوزارة تعليمات لشيفرون، التي تدير الحقل الذي يعد مصدرًا رئيسيًا للغاز اللازم لمولدات الكهرباء والصناعة في إسرائيل، بإغلاق الحقل في بداية الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي بدأت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.