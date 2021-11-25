بعد طول انقطاع.. السعودية تسمح بالسفر المباشر لأراضيها من 6 دول

أعلنت السلطات السعودية اليوم الخميس عن السماح للمسافرين من ست دول، بالسفر المباشر إلى مطاراتها، بعدما كان يحتاج المسافرون من تلك الدول قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول للسعودية.

وأشارت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إلى قرار تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، والذي يستلزم قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر البيان أنه “بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، الهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة”.

وأوضحت الداخلية السعودية أن القرار سيدخل جيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وأضافت أنه “سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 5 أيام بصرف النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص”.