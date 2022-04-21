بعد عامين من الجائحة.. السياحة العالمية تتنفّس الصعداء

تكبدت السياحة العالمية خسائر حادة تزامنت مع ارتفاع قيود السفر واقفال أهم المرافق السياحية، خلال العامين الأخيرين، بسبب تفشّي وباء كوفيد 19 الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019. ما أرخى يثقله على اقتصادات الدول، لا سيما تلك التي تعتمد بشكل أساس على القطاع السياحي.

في هذا الاطار، أعلن المجلس العالمي للسياحة والسفر اليوم الخميس، أن هذا القطاع من المتوقع أن يعود لمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا في 2023 وأن ينمو بمعدل يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

المجلس أشار، في تقرير صدر في مؤتمر في مانيلا، الى أن القطاع من المتوقع أن يسجل متوسط نمو سنوي يبلغ 5.8 بالمئة في الفترة من 2022 إلى 2032 بالمقارنة مع متوسط نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.7 بالمئة في الفترة نفسها وأن يوفر 126 مليون فرصة عمل جديدة.

وفي عام 2019 كان قطاع السياحة مسؤولا عن عُشر الناتج المحلي الإجمالي والوظائف، لكنّ جائحة فيروس كورونا قوضت القطاع الذي يقدر حجمه بنحو 9.6 تريليون دولار وخفضت قيمة عائده إلى النصف وتسببت في تسريح 62 مليون شخص من وظائفهم.

في السياق، قالت “جوليا سيمسون” رئيسة المجلس “الانتعاش سيكون قويا جدا… وهذا يعتمد بالطبع على أن تنهي الصين الإغلاق”. ودعت الحكومات لإعادة فتح الحدود.

وكانت سياسة الصين لاحتواء مرض كوفيد-19 واستمرار إجراءات الإغلاق هناك قد عطلت التجارة العالمية وقطاع السياحة.