بعد عامين من الحظر.. ترامب يعود لفيسبوك وإنستغرام

أعلنت شركة ميتا عن إنهاء الحظر المفروض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام منذ عامين.

لكن ورغم إيجابية الخطوة، أكد ترامب الأربعاء أنه لا ينبغي منع أي رئيس مجددا من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ترامب على موقعه “تروث سوشال” إن “فيسبوك الذي خسر مليارات الدولارات من قيمته منذ حظر رئيسكم المفضل، الذي هو أنا، أعلن للتو أنه سيعيد تفعيل حسابي”.

وأضاف: “شيء من هذا القبيل لا يجب أن يحصل مجددا لرئيس خلال ولايته، أو أي شخص آخر لا يستحق العقاب”.

كانت شركة ميتا العملاقة للتواصل الاجتماعي، أعلنت الثلاثاء أنها ستعيد قريبا تفعيل حسابي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام.

قرار اتخذته الشركة العالمية وفق “قواعد حماية جديدة”، وذلك بعد عامين من حظر ترامب في أعقاب اعتداء أنصاره عام 2021 على مبنى الكابيتول.

وبحسب بيان صادر عن نيك كليغ رئيس ميتا للشؤون الدولية: “سنعيد تفعيل حسابي السيد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة”.

واختتم كليغ كلماته بالتأكيد على أن إعادة حسابي ترامب ستترافق مع “قواعد حماية جديدة لمنع تكرار المخالفات”.