بعد عام مضطرب... الاحتفالات بالسنة الجديدة تضيء سماء العالم ‏

استقبل ثمانية مليار شخص حول العالم السبت سنة 2023، وودّعوا عاماً مضطّرباً شهد الحرب في أوكرانيا وتضخّماً قياسيّاً وقيادة ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى الفوز بمونديال قطر ورحيل الملكة اليزابيث الثانية وبيليه والبابا الفخري بنديكتوس السادس عشر.
وشهدت الأيام الأخيرة من العام 2022 أيضاً رحيل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه (82 عاماً) الخميس.
بالنسبة إلى كثرٍ، ستكون تلك مناسبةً للتخلّص من ذكريات مرتبطة بمعدّلات التضخّم القياسية في كل أنحاء العالم وبأزمة كوفيد-19 الذي يصبح رويداً رويداً في طيّ النسيان من دون أن يختفي فعليّاً.
في أستراليا، كانت سيدني من بين أولى المدن الكبرى التي أعلنت الانتقال إلى العام الجديد، مستعيدةً بذلك لقبها “العاصمة العالميّة لعيد رأس السّنة”، بعدما شهدت في العامين الماضيين إغلاقاً واحتفالات محدودة بسبب تفشّي المتحوّرة أوميكرون.
وأُعيد فتح الحدود الأسترالية وقد توافد أكثر من مليون شخص إلى مرفأ سيدني لحضور إضاءة سماء المدينة بأكثر من مئة ألف من الأسهم النارية.
ومنذ الظهيرة، شغل مئات الأشخاص أفضل المواقع لحضور العرض. أمام مبنى أوبرا سيدني قال ديفيد هيو-باترسون (52 عاماً) “لقد كان عاماً جيّداً جداً بالنّسبة إلينا، تخلّصنا من كوفيد، هذا رائع”.
تساهم الاحتفالات في التخلّص من مشاعر سلبية خلّفتها سنة 2022 التي شهدت وفاة الملكة إليزابيث الثانية والزعيم السوفياتي السّابق ميخائيل غورباتشيف والرّئيس الصيني السابق جيانغ زيمين ورئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.