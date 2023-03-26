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بعد عشر سنوات.. هندوراس تنهي علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان

منذ 55 دقيقة
مواطن يحمل علم هندوراس

مواطن يحمل علم هندوراس

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قالت حكومة هندوراس إنها قررت إنهاء العلاقات الدبلوماسية التي استمرت لعشرات السنين مع تايوان، مما يجعلها أقرب إلى الصين التي تعمل على تعزيز وجودها في أمريكا الوسطى.

وقالت وزارة الخارجية في هندوراس على تويتر “تعترف حكومة هندوراس بوجود صين واحدة فقط.. حكومة الصين هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها”.

وأضافت الوزارة أن هندوراس أبلغت تايوان بقرارها قطع العلاقات وأنها لن تعود إلى إقامة أي علاقة أو اتصال رسمي مع تايوان.

ويأتي قرار هندوراس بعد أيام من زيارة وزير خارجيتها إلى الصين بعد أن قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إن حكومتها ستبدأ علاقات مع بكين.

وكانت هندوراس واحدة من 14 دولة فقط تعترف رسميا بتايوان.

وبموجب سياسة “الصين الواحدة”، لا يقبل النظام الشيوعي في بكين إقامة علاقات دبلوماسية معه ومع تايوان في الوقت نفسه. ويؤدي اعتراف أي دولة بجمهورية الصين الشعبية إلى قطع العلاقات بينها وبين تايوان.

وتعتبر الصين تايوان إحدى مقاطعاتها التي ليس لها الحق في إقامة علاقات مع الدول وهي وجهة نظر ترفضها بشدة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تايبه.

    المصدر :
  • رويترز

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