الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
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بعد عقد اتفاقيات استثماريّة.. أردوغان يختتم جولته الخليجيّة بزيارة الإمارات

منذ ساعة واحدة
رجب طيب أردوغان

رجب طيب أردوغان

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زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإمارات، اليوم الأربعاء، في إطار جولة شملت دولًا في منطقة الخليج، ركزت على الاستثمار والتمويل، على أمل إنعاش الاقتصاد التركي الذي يئن تحت وطأة تراجع قيمة الليرة وعجز كبير على صعد عدة وزيادة حادة في التضخم أصبحت مشكلة مزمنة.

وأبوظبي هي آخر محطات أردوغان في جولته الخليجية، التي شملت مدينة جدة السعودية والعاصمة القطرية الدوحة.

هذا ووافقت السعودية أمس الثلاثاء، على شراء طائرات مسيرة تركية، في أكبر عقد دفاعي في تاريخ تركيا.

فيما سعى الرئيس التركي لإصلاح العلاقات الدبلوماسية مع الرياض وأبوظبي على مدى العامين المنصرمين، بعد توتر في العلاقات لنحو عقد.

ومع تحسن العلاقات، عادت أنشطة الأعمال بين الجانبين. ووافقت أبو ظبي العام الماضي على اتفاق تبادل بما يوازي خمسة مليارات دولار بالعملات المحلية مع أنقرة دعمًا لليرة. وأعلنت شركات إماراتية منذ ذلك الحين ضخ استثمارات عدة في تركيا.

وفي الشهر الماضي، قالت أنقرة إن نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير المالية محمد شيمشك زارا الإمارات لمناقشة “فرص التعاون الاقتصادي” مع نظيريهما، والتقيا كذلك برئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

إلى ذلك، أطلقت دول عربية خليجية خططًا ضخمة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وتأمل في أن تساعد تركيا في تطوير قطاعات محلية ودعم الانتقال التكنولوجي. وتتضمن صفقة الطائرات المسيرة مع السعودية إنتاجًا مشتركًا.

وقال مسؤولان تركيان كبيران إن تركيا تتوقع أن تضخ دول خليجية عربية استثمارات مباشرة تقدر بنحو عشرة مليارات دولار مبدئيًا في أصول محلية نتيجة لجولة أردوغان في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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