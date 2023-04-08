بعد عملية تل أبيب.. نتنياهو يستدعي قوات الاحتياط

ارتفعت وتيرة المواجهات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بمقتل سائح إيطالي وجرح 7 آخرين في عملية دهس وإطلاق رصاص وسط مدينة تل أبيب نفذها شاب فلسطيني من مواطني إسرائيل قبل أن يلقى حتفه برصاص قوات الأمن، وتزامن ذلك مع تنفيذ شاب فلسطيني آخر محاولة دهس جندي قبل فراره على طريق القدس.

وأكدت مصادر في تل أبيب أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطلع على تفاصيل العملية في تل أبيب، وأصدر تعليماته لشرطة إسرائيل بتجنيد سرايا حرس حدود احتياط، وللجيش بتجنيد قوات إضافية لمواجهة العمليات المتكررة.

وفي تطور أمني آخر في الضفة الغربية، أعقب التدهور الذي يجري لجمه على جبهات الشمال مع لبنان والجنوب مع قطاع غزة، قُتلت مستوطنتان يهوديتان وأصيبت ثالثة بحالة حرجة، في عملية إطلاق نار نُسبت إلى خلية فلسطينية، في المنطقة الشمالية من غور الأردن، الجمعة، كما شنَّ مستوطنون هجمات على الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية.

وكان التدهور الأمني شمالاً وجنوباً أثار ردود فعل دولية داعية إلى التهدئة والعمل لتسوية، مع تحرك مصري باتجاه تل أبيب وواشنطن للجم الوضع، في حين أظهر رصد أنَّ إسرائيل في الغارات على غزة والرشيدية في لبنان تعمَّدت ضرب أهداف هامشية، مع أقل عدد من الإصابات بين البشر، بغية تجنب الانجرار إلى حرب متعددة الجبهات.