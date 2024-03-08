بعد عملية "حومش" المزدوجة.. ردود أفعال إسرائيلية مذعورة

سيطر الذعر والصدمة على ردود الأفعال الإسرائيلية بعد العملية النوعية اليوم الجمعة، قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

حيث صرح مصدر عسكري بإذاعة جيش الاحتلال أن: هذه العملية تم التخطيط لها بدقة منذ فترة طويلة.

وقال مصدر أمني إسرائيلي للقناة 12: إن العملية خطيرة جداً وقاسية.

وبدروه اعتبر رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية أنه: على حكومة نتنيتاهو والمؤسسة الأمنية تغيير مفهومهما وهجوم حومش هو الثاني من نوعه.

وأضاف رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية: على الحكومة ووزير الدفاع وقادة الأمن العمل على قلب الوضع الحالي شمال الضفة.

وكان مقاومون فلسطينيون قد قاموا بإطلاق النار تجاه برج لجيش الاحتلال بمحيط مستوطنة “حومش”، وعندما خرج الجنود لاستطلاع الأمر وتمشيط المنطقة، وقعوا في كمين عبوة ناسفة، وأدت العملية لإصابة اثنين من الجنود.

وفي أحدث حصيلة للإصابات، كشفت مصادر عبرية عن إصابة 4 من جنود الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار قرب مستوطنة “حومش” جنوب جنين، حالة اثنين منهم خطيرة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن: الجيش الإسرائيلي يمشط موقع العملية في حومش بحثا عن المنفذين.