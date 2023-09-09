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بعد عملية هروب مثيرة.. الإرهابي دانييل خليفة في قبضة شرطة لندن

منذ ساعة واحدة
دانييل خليفة

دانييل خليفة

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أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن في بيان، (السبت 9-9-2023)، أنها عثرت على دانييل خليفة واعتقلته، بما ينهي عملية مطاردة استمرت ثلاثة أيام للمشتبه به الإرهابي الذي فر من السجن، الأربعاء.

وجاء في البيان: “لقد اعتقل ضباط شرطة العاصمة دانييل خليفة، الذي هرب من سجن أتش أم بي واندسوورث، الأربعاء 6 سبتمبر/ أيلول”.

وأضاف البيان أنه تم القبض على خليفة صباح السبت قبل الساعة السادسة بالتوقيت الشرقي، في منطقة تشيسويك غرب لندن، حيث أعيد تركيز جهود البحث في وقت سابق اليوم.

وأردف البيان قائلا: “نود أن نشكر الجمهور ووسائل الإعلام، على دعمهم طوال فترة تحقيقنا لتحديد مكان خليفة، وسنقدم تحديثا إضافيا لاعتقاله في الوقت المناسب”.

وكان خليفة رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة بتهم من بينها “التحضير لعمل إرهابي وجمع معلومات مفيدة لدولة معادية”، وهي تهم قام بنفيها في وقت سابق، وتمكن من الهرب عن طريق ربط نفسه بالجانب السفلي من شاحنة توصيل الطعام إلى مكان الاحتجاز.

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