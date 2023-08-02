بعد عمليّة إجلاء من النيجر.. طائرة عسكريّة تصل إلى روما

وصلت طائرة عسكرية تقلّ 87 أجلتهم السلطات الإيطاليّة من النيجر، التي شهدت انقلابًا الأسبوع الماضي، إلى روما في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت “رويترز”.

ومن بين ركاب الطائرة 36 إيطاليًا و21 أميركيًا وأربعة بلغاريين وأستراليان وبريطاني ونيجري ومجري وسنغالي ونيجيري، إضافة إلى عسكريين.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني لمحطة آر.إيه.آي، إنّ بعض الإيطاليين قرروا البقاء في النيجر، مشيرًا إلى أن السفارة الإيطالية في نيامي ستظل مفتوحة.

وقالت إميليا جاتو، سفيرة إيطاليا للمحطة إنّ عدد الإيطاليين في نيامي قبل الإجلاء الجزئي، كان “ما يزيد أو يقل عن 80” إيطاليًا واستبعدت أن يكون من اختاروا البقاء معرضين للخطر.

ولدى إيطاليا نحو 300 جندي في النيجر، في إطار مهمات لمكافحة التمرد والتدريب العسكري، ولم تعلن السلطات عن إجلائهم.