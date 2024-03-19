بعد فتح مراكز اقتراع في منطقة انفصالية.. مولدوفا تطرد دبلوماسيا روسيا

قالت وزارة الخارجية‭‭ ‬‬في مولدوفا اليوم الثلاثاء إن البلاد طردت دبلوماسيا روسيا بسبب فتح مراكز اقتراع لانتخابات الرئاسة الروسية في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية، وذلك بعد أن استدعت السفير الروسي اليوم. وفق وكالة رويترز.

واحتجت الوزارة على فتح مراكز الاقتراع في ترانسنيستريا، الجيب الموالي لروسيا الذي انفصل عن مولدوفا مع انهيار الاتحاد السوفيتي، على الرغم من معارضة كيشيناو.

ووصفت بيانات حكومية في وقت سابق التحرك الروسي بأنه لا يحترم سيادة مولدوفا.

وأظهرت النتائج الرسمية بعد فرز جميع الأصوات تقريبا حصول بوتين على 87 بالمئة من الأصوات بما يمثل أكبر فوز على الإطلاق في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، وتجاوزت نسبة المشاركة 77 بالمئة وهي أيضا الأكبر في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “هذا هو التأكيد الأبلغ لمستوى الدعم من سكان البلاد لرئيسها، والتفافهم حوله”.

ويذكر أن بيسكوف رفض في اتصال مع الصحفيين الانتقادات الأمريكية للانتخابات التي قالت واشنطن إنها لم تكن حرة ولا نزيهة. وقال إن روسيا لا تستمع لمثل هذه الآراء، ووصف المحاولات الغربية لتصوير الانتخابات على أنها غير شرعية بالسخيفة.