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بعد فترة من التوتر.. رئيس الوزراء اليوناني يتوجه إلى أنقرة في مؤشر على تحسن العلاقات

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 12 - مايو - 2024 11:13 صباحًا
علم تركيا واليونان

علم تركيا واليونان

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في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين الجارين العضوين في حلف “الناتو”، يتوجه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى أنقرة في زيارة ودّية غدا الاثنين.

وقال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة “فرانس برس” إنه بعد عقود من تبادل اللوم والتوترات بين أثينا وأنقرة تخللتها مراحل قصيرة من المصالحة، فإن هذه الزيارة التي تستمر يوما واحدا وتعقب زيارة إردوغان لليونان في ديسمبر الماضي “تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين تركيا واليونان”.

ووقع الزعيمان في ديسمبر الماضي إعلانا بشأن “علاقات الصداقة وحسن الجوار بينهما مقرين بأهمية الاحترام المتبادل والتعايش السلمي”.

وتأتي زيارة ميتسوتاكيس إلى تركيا على خلفية فضيحة جديدة في العلاقات بين البلدين حول قرار تركيا لتحويل كنيسة المخلص في خورا الأرثوذكسية القديمة في اسطنبول إلى مسجد.

وأعرب ميتسوتاكيس عن “استيائه الشديد” قبل أيام من زيارته قائلا إنه “لا يوجد نقص في المساجد في المدينة وهذه ليست طريقة للتعامل مع التراث الثقافي”، مذكرا بأن إسطنبول “كانت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية والأرثوذكسية لأكثر من ألف عام”. وأكد أنه سيطلب من أردوغان “التراجع عن هذا القرار”.

ومع ذلك شدد ميتسوتاكيس هذا الأسبوع في مقابلة مع صحيفة “بروتوثيما” على ضرورة “الحفاظ على القنوات المفتوحة” مع أنقرة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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