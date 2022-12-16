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بعد فتور في العلاقات.. فرنسا تعلن انتهاء أزمة التأشيرات مع المغرب

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2022 11:23 مساءً
كولونا تقوم بزيارة رسمية الى الرباط

كولونا تقوم بزيارة رسمية الى الرباط

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على وقع الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى الرباط، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، انتهاء أزمة التأشيرات التي عكرت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا منذ أكثر من عام.

كولونا وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة عقب مباحثات بينهما، قالت: “لقد اتخذنا إجراءات، مع شركائنا المغاربة، من أجل العودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة”، وأوضحت أن هذا القرار “دخل حيز التنفيذ منذ الإثنين الماضي”، معربة عن “سعادتها” بذلك.

يشار إلى أنّ علاقات الحليفين التقليديين شهدت فتورًا في الأشهر الأخيرة خصوصًا بعد قرار باريس في أيلول/ سبتمبر 2021، تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.

القرار وصفته الرباط حينها بأنه “غير مبرر”، وأثار سخطًا في المملكة حيث أدانه نشطاء حقوقيون ومثقفون ووسائل إعلام محلية.

من جهته، قال وزير الخارجية المغربي إن “المغرب امتنع عن التعليق رسميًا على تلك الإجراءات (خفض عدد التأشيرات) التي اتخذتها السلطات الفرنسية من جانب واحد احترامًا لسيادتها، وبطبيعة الحال كانت هناك ردود أفعال شعبية من طرف الناس المعنيين”.

أضاف: “اليوم أيضًا قرار العودة إلى الوضع الطبيعي قرار أحادي الجانب يحترمه المغرب ولن نعلق عليه رسميًا (…) لكنه يسير في الاتجاه الصحيح”.

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