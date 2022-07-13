بعد فرار رئيس سيريلانكا.. موكب سيارات غامض في المالديف

بعد ساعات قليلة من فرار رئيس سريلانكا من البلاد، الأربعاء، نحو جزر المالديف، أظهرت مشاهد لمسؤول هناك يستقبل موكب سيارات “غامض”، يبدو أنه للرئيس الفار.

وكانت القوات الجوية السريلانكية أعلنت في بيان أن الرئيس غوتابايا راجاباكسا وزوجته غادرا على متن طائرة عسكرية متجهة إلى جزر المالديف، وفور وصولهما تم اصطحابهما، بحراسة الشرطة، إلى وجهة لم تُعرف في الحال، وفق مسؤول في مطار ماليه عاصمة المالديف.

كما أفادت مصادر صحافية أن الرئيس السريلانكي الفار قد يغادر المالديف اليوم إلى سنغافورة.

ووصل غوتابايا راجاباكسا، الأربعاء، المالديف على خلفية احتجاجات شعبية عارمة ضده، وفق ما أفاد مسؤولون.

والطائرة العسكرية وهي من طراز أنطونوف-32 أقلعت من المطار الدولي الرئيسي وعلى متنها أربعة أشخاص، بينهم الرئيس البالغ 73 عاما وزوجته وحارس شخصي، وفق ما أفاد مسؤولون في سلطات الهجرة وكالة “فرانس برس”.

من جهته، قال مسؤول في سلطات الهجرة “لقد خُتمت جوازات سفرهم واستقلّوا رحلة القوات الجوية الخاصة”.

إلى ذلك، لم يؤدِ فرار الرئيس إلى تهدئة المحتجين في سريلانكا التي تعاني منذ شهور من كارثة اقتصادية تسببت في نقص حاد في الغذاء والوقود – وهي الآن تعاني من فوضى سياسية إضافة إلى ذلك.

وتظاهر الآلاف، الذين يطالبون رئيس الوزراء رانيل ويكر مسينغه بالتنحي، خارج مجمع مكتبه وتسلق بعضهم الأسوار.

وقام راجاباكسا بتعيين رئيس وزرائه قائما بأعمال الرئاسة، وفق ما ذكر رئيس البرلمان.