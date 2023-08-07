الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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بعد فشل أوّل مهلة.. قمّة مرتقبة لـ "إيكواس" لمواجهة انقلاب النيجر

منذ 13 دقيقة
الجنرال عبد الرحمن تياني الذي أعلنه قادة الانقلاب كرئيس جديد لدولة النيجر

الجنرال عبد الرحمن تياني الذي أعلنه قادة الانقلاب كرئيس جديد لدولة النيجر (رويترز)

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أعلن المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، إيموس لونغو، اليوم الإثنين، أنّ التكتل الإقليمي سيعقد قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الخميس القادم لمناقشة انقلاب النيجر، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش المالي، اليوم الإثنين، أن باماكو وواغادوغو بصدد إرسال وفد رسمي مشترك إلى نيامي “تضامنًا” مع النيجر في ظل تلويح دول في غرب إفريقيا بتدخل عسكري لمواجهة الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.

وقال أحد أركان المجلس العسكري المالي الكولونيل عبد الله مايغا، إن “بوركينا فاسو ومالي بصدد إرسال وفد إلى نيامي يرأسه وزير مالي.. الهدف: إظهار تضامن هذين البلدين مع شعب النيجر الشقيق”.

وتترقب النيجر، اليوم الإثنين، ردًا من إيكواس بعدما تجاهل قادة الانقلاب في نيامي المهلة التي حددتها لهم المجموعة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه وإلا فإنها قد تسمح بتدخل عسكري.

وقالت إيكواس إنها ستصدر بيانًا حول خطواتها التالية ردًا على رفض المجلس العسكري الانصياع للضغوط الخارجية للتنحي بحلول أمس الأحد بعد الاستيلاء على السلطة في 26 تموز/ يوليو.

واتخذت المجموعة موقفًا متشددًا حيال الانقلاب، وهو السابع الذي تشهده المنطقة خلال ثلاث سنوات. ونظرًا لثروات النيجر من اليورانيوم والنفط ودورها المحوري في حرب دائرة مع المتطرفين، تحظى الدولة أيضًا بأهمية بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا.

ومع انتهاء المهلة أمس الأحد، أغلق المجلس العسكري المجال الجوي للنيجر حتى إشعار آخر، وأرجع هذا إلى التهديد المتزايد بالتدخل العسكري.

ومن شأن تصعيد المواجهة مع إيكواس أن يفاقم الاضطرابات في واحدة من أفقر مناطق العالم، والتي تعاني من أزمة جوع وتكافح لإنهاء أعمال عنف أودت بحياة الآلاف وأجبرت الملايين على النزوح.

واتفق مسؤولو دفاع من إيكواس على خطة لعمل عسكري محتمل، بما في ذلك وقت الضربة ومكانها، إذا لم يتم الإفراج عن بازوم وإعادته إلى منصبه.

وقد يواجه أي تدخل عسكري تعقيدات بعدما تعهد المجلسان العسكريان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين بالدفاع عن النيجر إذا لزم الأمر.

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