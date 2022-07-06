الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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بعد فشل الوساطة الأوروبية.. وزير خارجية قطر يزور طهران

منذ 27 ثانية
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بعد أسبوع من فشل المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة الاتحاد الأوروبي في الدوحة، اتجه وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران الأربعاء الواقع في 6 تموز.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الشيخ محمد ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيناقشان “قضايا ثنائية وإقليمية ودولية” في طهران.

تشكيك إيراني

يذكر أن ايران تشكك منذ الأسبوع الماضي في عزم الولايات المتحدة على إنقاذ الاتفاق بينما قالت واشنطن إن طهران أضافت مطالب جديدة في محادثات الدوحة.

وقال وزير الخارجية الإيراني الثلاثاء إن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق “قوي ودائم” لكن واشنطن “يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد اتفاقا أم تصر على التمسك بمطالبها الأحادية”.

    المصدر :
  • رويترز

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