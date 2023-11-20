الأثنين 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023 |
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بعد فقدانها.. تركيا تُعلن غرق سفينة شحن في البحر الأسود

منذ 15 دقيقة
تركيا

تركيا

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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا‭ ‬اليوم الإثنين، أن سفينة شحن تركية على متنها طاقم من 12 فردًا غرقت قبالة ساحل البلاد على البحر الأسود، خلال عاصفة أمس الأحد، مشيرًا إلى أن السلطات لم تتمكن من الاتصال بالطاقم.

كان مكتب حاكم إقليم زونجولداق قد قال في وقت سابق، إن قبطان السفينة كافكامتلر التي ترفع العلم التركي أبلغ صباح أمس الأحد، بأن السفينة تنجرف نحو حاجز أمواج قبالة منطقة إيريجلي في الإقليم الواقع في شمال غرب تركيا.

وقال وزير الداخلية إن السفينة غرقت بعد اصطدامها بحاجز الأمواج.

هذا وتعرضت المنطقة لعواصف قوية أمس الأحد وقال مكتب الحاكم إن الأحوال الجوية السيئة حالت دون إجراء الطائرات والسفن عمليات بحث.

وأضاف للصحافيين: “عندما تتحسن الظروف الجوية السيئة، ستبدأ أنشطة البحث والإنقاذ على الفور”.

    المصدر :
  • رويترز

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