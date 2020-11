بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الاميركية، نشرت عقيلته جيل بايدن على حسابها عبر “تويتر”, أول صورة لـ بايدن بعد انتصار. وكتبت:” سيكون رئيساً لجميع عائلاتنا”.

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK

— Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 7, 2020