السبت 3 رمضان 1444 ﻫ - 25 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد قتالهم في أوكرانيا.. روسيا تكافئ 5000 مجرم سابق بالعفو عنهم

منذ 19 دقيقة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

A A A
طباعة المقال

قال يفجيني بريجوجن مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة (السبت 25-3-2023) إنه تم العفو عن أكثر من خمسة آلاف مجرم سابق بعد إنهاء عقودهم للقتال في صفوف المجموعة أمام أوكرانيا.

واضطلعت فاجنر بدور أكثر أهمية في حرب أوكرانيا بعدما عانى الجيش الروسي من سلسلة من الهزائم المذلة العام الماضي. وتتكون المجموعة في الأصل من مخضرمي معارك القوات المسلحة الروسية.

وبرز بريجوجن من الظل وجند آلاف الرجال من السجون مقدما لهم فرصة لنيل الحرية في مقابل المشاركة في بعض أخطر المعارك في أوكرانيا.

وقال بريجوجن، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقطع صوتي منشور على تطبيق تيليجرام “في الوقت الحالي، أكثر من خمسة آلاف أُطلق سراحهم بموجب العفو بعد إنهاء عقودهم مع فاجنر”.

وقال بريجوجن إن 0.31 بالمئة فقط من المعفي عنهم بعد الخدمة في فاجنر عادوا إلى الجريمة، مضيفا أنها نسبة أقل عشر مرات إلى 20 مرة من المؤشرات القياسية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جوزيب بوريل
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بوريل: خطة السلام الصينية الخاصة بأزمة أوكرانيا " غير كافية"
السيول في اليمن- أرشيفية
اليمن يوجه نداء عاجلا لإغاثة آلاف المتضررين جراء السيول
علم الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دول آسيا الوسطى

الأكثر قراءة

منصة صواريخ تابعة لحزب الله
بعد اليمن أتى دور سوريا.. روسيا تسحب البساط من تحت أقدام حزب الله
جثة (تعبيرية)
سورية تقتل زوجها في أول يوم رمضان
اليسا وزياد برجي
هل انتصرت إليسا ؟.. ما مصير اغنية "وبطير"