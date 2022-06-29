الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد قتل رجل هندوسي.. الشرطة الهندية تمنع التجمعات وتعلق خدمة الانترنت

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 29 - يونيو - 2022 12:09 مساءً
احتجاجات في الهند

احتجاجات في الهند

A A A
طباعة المقال

حظرت الشرطة في ولاية راجاستان الهندية التجمعات العامة وعلقت خدمة الإنترنت، خشية اندلاع عنف ديني بعد أن بث اثنان من المسلمين تسجيلا مصورا يعلنان فيه مسؤوليتهما عن قتل رجل هندوسي.

وقال هاوا سينغ جوماريا المسؤول البارز بشرطة الولاية الواقعة في شمال غرب الهند لرويترز اليوم الأربعاء “لدينا أوامر صارمة بمنع أي شكل من أشكال الاحتجاجات أو المظاهرات المزمعة لإدانة عملية القتل” وأضاف أن الجريمة ترددت أصداؤها في مختلف أرجاء البلاد.

وقال الرجلان الملتحيان في التسجيل المصور إنهما نفذا عملية القتل انتقاما من الرجل لإهانته النبي محمد.

ووصف جوماريا قتل كانهايا لال في محل الخياط الخاص به في مدينة أوديابور، بأنه “عمل إرهابي” وقال إن السلطات تحقق مع اثنين من المشتبه بهما.

وقالت السلطات إنها علقت خدمة الإنترنت في عدة مناطق من ولاية راجاستان، لمنع تداول التسجيل المصور الذي نشره المتهمان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تسجيل مصور آخر هدد أحد المهاجمين رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤكدا أن سيوفهم ستنال منه هو الآخر، ولم يعلق مودي على الأمر.

وللهند تاريخ مروع من العنف الديني الذي أودى بحياة الآلاف منذ استقلال البلاد عن بريطانيا في عام 1947.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البنك الدولي
البنك الدولي يعلن الاستجابة لطلب الحكومة اليمنية
بورصة وول ستريت
مؤشر نيكي الياباني ينخفض متأثرا بتراجع وول ستريت
النفط
انخفاض في اسعار النفط بعد ارتفاعها على مدى ثلاثة ايام

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الرئيس ميشال عون
عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
الامتحانات الرسمية - لبنان
توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
سيارة إسعاف في مصر (أرشيفية)
بعد اختفائها لأسابيع.. العثور على جثة إعلامية مصرية مشوهة داخل فيلا