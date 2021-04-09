الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد قرابة الـ100 يوم من الاحتجاز.. طهران تفرج عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية

9 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 8:37 صباحًا
ناقلة النفط الكورية الجنوبية

ناقلة النفط الكورية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن إيران أفرجت عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية احتجزتها طهران في مياه الخليج في يناير.

وكانت طهران بعد احتجازها للسفية الكورية الجنوبية قد بدأت بالضغط للإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمّدة في سيول بموجب العقوبات الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، إن السلطات الإيرانية أطلقت سراح قبطان الناقلة هانكوك تشيمي، وأضافت أن “القبطان والبحارة بصحة جيدة وتم التأكد من عدم تعرض السفينة وحمولاتها لأي مشكلات، وقد غادرت السفينة إيران بعد استكمال الإجراءات الإدارية”، مشيرة إلى أن السفينة “أبحرت بسلام اليوم”.

يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان قد احتجز يوم 4 يناير الماضي ناقلة النفط الكورية الجنوبية “إم تي هانكوك كيمي” وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز بدعوى تلويثها للبيئة البحرية، وكان على متن ناقلة النفط 20 بحارا، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين منهم القبطان و11 بحارا من ميانمار، وبحاران إندونيسيان وبحاران فيتناميان.

وفي يوم 2 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها قررت الإفراج عن كل بحارة السفينة المحتجزة باستثناء القبطان الكوري الجنوبي.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد “طلب من الحكومة الكورية الجنوبية وبالتعاون مع السلطة القضائية” في إيران، من دون أن يحدد ما إذا كان أفراد الطاقم قد غادروا.

 

    المزيد من أخبار العالم

    حريق هائل بمنشأة لتخزين النفط في كوبا
    مساعدة فنزويلا مكسيكية "طارئة" لكوبا لمكافحة حريق بمنشأة لتخزين النفط
    آثار الدمار في قطاع غزة
    فيديو مروع.. فلسطينيون يفتشون بين الأنقاض في مخيم جباليا بعد القصف الإسرائيلي
    مفاعل زابوريجيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    محطة زابوريجيا.. خمس حقائق "مثيرة" عن المنشأة النووية الأكبر في أوروبا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    الصواريخ الفلسطينية فوق عسقلان
    أحداث غزة.. أكثر من مائة صاروخ فلسطيني وصافرات الإنذار تنطلق في تل أبيب
    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط