بعد قرار المركزي الأمريكي.. بنوك خليجية ترفع أسعار الفائدة

بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي “المركزي الأمريكي”،الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، أعلنت العديد من البنوك الخليجية والعربية رفع سعر الفائدة 0.25%.

وقرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة وخمسة بالمئة.

وأشار إلى أنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية والتي حفزها انهيار بنكين أمريكيين.

وقال المجلس إن التضخم لا يزال مرتفعا لكن النظام المصرفي “سليم ومرن”.

المركزي السعودي

قال البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء إنه قرر رفع أسعار الفائدة الأساسية 25 نقطة أساس، ليحذو حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إذ يرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.

وقال البنك إنه رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) وسعر إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.5 بالمئة وخمسة بالمئة على التوالي.

المركزي البحريني

قال البنك المركزي البحريني اليوم الأربعاء إنه قرر رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع الفائدة بنفس القدر إذ يرتبط الدينار البحريني بالدولار.

وقال البنك على تويتر إن سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع ارتفع إلى 5.75 بالمئة من 5.5 بالمئة فيما ارتفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 5.5 بالمئة من 5.25 بالمئة.

وأضاف أن سعر الفائدة على الإيداع لمدة شهر ارتفع إلى 6.5 بالمئة من 6.25 بالمئة.

مصرف قطر

كما قرر مصرف قطر المركزي رفع سعرالفائدة للإيداع بمقدار 25 نقطة على أساس ليصبح 5.25% ، والإقراض بمقدار 25 نقطة على أساس ليصبح 5.75% ، اعتبارا من غدا الخميس