بعد قرار المركزي الأميركي.. بنوك 5 دول خليجيّة ترفع الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية

بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، مساء اليوم الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنّه سيرفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.40 بالمئة من 5.15 بالمئة وذلك اعتبارًا من غد الخميس.

وعلى خطى الإمارات أيضًا، قرر بنك الكويت المركزي في بيان اليوم الأربعاء، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.25 بالمئة من أربعة بالمئة.

كذلك أشار مصرف البحرين المركزي في بيان، إلى أنّه قرر وبأثر فوري، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25 بالمئة من ستة بالمئة.

وأضاف أنه قرر رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 25 نقطة أساس إلى ستة بالمئة من 5.75 بالمئة والإبقاء على سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع دون تغيير عند 6.75 بالمئة.

بدوره، رفع مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء، وقال في بيان نشره على منصات التواصل الاجتماعي إنه رفع الفائدة الإقراض إلى 6.25 بالمئة، بينما زادت الفائدة على الإيداع إلى 5.75 بالمئة وسعر إعادة الشراء إلى ستة بالمئة.

وفي وقت لاحق، أفاد البنك المركزي السعودي، في بيان، بأنّه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء، وقال البنك في بيان إنه رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى ستة بالمئة ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.5 بالمئة.