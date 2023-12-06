الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد قرار الولايات المتحدة.. ألمانيا تدعو لمناقشة العقوبات على مستوطنين إسرائيليين

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2023 9:02 مساءً
مستوطنين

مستوطنين

A A A
طباعة المقال

أشادت ألمانيا، الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متهمين بتنفيذ هجمات ضد فلسطينيين، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى النظر بدوره في احتمال فرض عقوبات مماثلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر في مؤتمر صحفي: “نعتقد أنه من المهم إحراز تقدم في هذا النقاش على المستوى الأوروبي أيضا”.

وأضاف أن برلين “تشارك بنشاط في هذه المناقشات قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الإثنين”.

وفي مطلع نوفمبر، دعا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إمكان منع دخول بعض الإسرائيليين “المتطرفين” المسؤولين عن أعمال عنف ضد فلسطينيين إلى الأراضي الأوروبية.

والثلاثاء أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمنح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متطرفين، ضالعين في موجة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأشادت الخارجية الألمانية بالقرار الأميركي، مكررة إدانتها “توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، و”عنف المستوطنين ضد المجتمعات الفلسطينية”.

وقال فيشر: “نواصل دعوة إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين من أنشطة المستوطنين المتطرفين، ومحاسبة المسؤولين عنها”، واصفا تفاقم العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، بـ”غير المقبول”.

ومنذ 7 أكتوبر، قتل 255 فلسطينيًا على الأقل في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين، وفقا لتقرير صادر عن السلطة الفلسطينية، بينما قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) العدد بـ244 قتيلا على الأقل.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

وزيرة الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا"
غزة تحت النار
فرنسا: سنواصل بلا انقطاع جهودنا لمساعدة المدنيين في غزة
لقاء سابق بين ولي عهد السعودية وبوتين
بوتين: العلاقات مع السعودية وصلت إلى "مستوى غير مسبوق"
أنطونيو غوتيريش
غزة تحت النار
غوتيريش لمجلس الأمن: حرب غزة قد تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين

الأكثر قراءة

رهينة إسرائيلية أفرجت عنها حركة حماس
غزة تحت النار
آخر الصرعات الإسرائيلية.. حماس خدرت الرهائن حتى يبدو سعداء!
الحدود الجنوبية
"اتصالات رفيعة المستوى".. ماذا حمل مدير مخابرات دولة أجنبية إلى لبنان؟
من أحد الأنفاق في غزة
غزة تحت النار
خطة إسرائيلية لمواجهة شبح الأنفاق في غزة.. هل تلجأ إلى البحر؟