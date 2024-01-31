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بعد قرار بايدن.. إيران تتوعّد بـ "ردّ حاسم" على أيّ استهداف لأراضيها أو مصالحها

منذ 53 دقيقة
إيران

إيران

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حذّر مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، من أن طهران سترد ردًا حاسمًا على أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها أو رعاياها في الخارج.

ويأتي تعليق المبعوث غداة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على هجوم بطائرة مسيرة شنته مجموعات عراقية متحالفة مع إيران وأدى إلى مقتل جنود أميركيين في الأردن، من دون الخوض في التفاصيل.

وقُتل العديد من أفراد الحرس الثوري الإيراني في ضربات إسرائيلية في سوريا، حيث لقي خمسة من أفراده حتفهم في 20 يناير/ كانون الثاني، واثنان آخران في 25 ديسمبر/ كانون الأول.

وأصابت غارة إسرائيلية أخرى يوم الإثنين ما وصفته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأنه “مركز استشاري عسكري إيراني” في سوريا، مما أدى إلى مقتل اثنين، لكن مبعوث إيران لدى سوريا، نفى التفاصيل المتعلقة بالهدف وقال إن القتلى ليسوا إيرانيين.

وكانت إيران هاجمت في 15 يناير/ كانون الثاني ما قالت إنه “مقر تجسس” إسرائيلي في إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

    المصدر :
  • رويترز

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