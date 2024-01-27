بعد قرار بمنع مرشحة من خوض انتخابات رئاسية.. أمريكا تراجع سياسة العقوبات على فنزويلا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، اليوم السبت 27 كانون الثاني/يناير، أن بلاده تراجع سياسة العقوبات على فنزويلا بعد أن أيدت محكمة عليا حظراً يمنع المرشحة الرئاسية ماريا كورينا ماتشادو من تولي المنصب.

ويعني الحكم الذي أصدرته محكمة العدل العليا في فنزويلا أمس الجمعة أن ماتشادو (56 عاما) لن تتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في النصف الثاني من العام الجاري.

وقال ميلر في بيان “تراجع الولايات المتحدة حاليا سياستها المتعلقة بعقوبات فنزويلا، استنادا إلى هذا التطور والاستهداف السياسي في الآونة الأخيرة لمرشحي المعارضة الديمقراطيين والمجتمع المدني”.

وأضاف ميلر أن حكم المحكمة “قرار مقلق للغاية” ويتعارض مع الالتزامات التي أعلنها الرئيس نيكولاس مادورو للسماح لجميع الأحزاب باختيار مرشحيها للانتخابات الرئاسية.