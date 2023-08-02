بعد قرار فرنسا.. أوّل طائرة إجلاء من النيجر تحطّ في باريس

طائرة تقلّ فرنسيين تقلع من عاصمة النيجر (أ ف ب)

وصلت أول طائرة تقل مواطنين فرنسيين وأوروبيين أجلتهم فرنسا من النيجر إلى باريس اليوم الأربعاء، حسبما ذكر صحافيون في رويترز في المطار.

وغادرت الطائرة، التي استأجرتها فرنسا، النيجر أمس الثلاثاء، لإجلاء المواطنين الفرنسيين والأوروبيين الذين أبدوا رغبتهم في مغادرة البلاد، بعدما أطاح عسكريون بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمس الثلاثاء، إنّ 262 شخصًا كانوا على متن الطائرة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية، ستستمر عمليات الإجلاء خلال اليوم الأربعاء، فيما حثت الوزارة الفرنسيين على التوجه إلى المطار الدولي في عاصمة النيجر نيامي.