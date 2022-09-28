بعد قصف كردستان.. أمريكا تندد بالانتهاك الإيراني لسيادة العراق

آثار القصف الإيراني على كردستان العراق

نددت الولايات المتحدة (الأربعاء 28-92022) باستخدام إيران صواريخ الباليستية وشن هجمات بطائرات مسيرة على إقليم كردستان العراق ووصفت ذلك بأنه “انتهاك غير مبرر لسيادة العراق ووحدة أراضيه”.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال في وقت سابق اليوم إنه أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف للمسلحين في المنطقة الكردية بشمال العراق، حيث قال مسؤول إن تسعة أشخاص قتلوا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم “علاوة على ذلك، نستنكر كذلك التعليقات الصادرة عن الحكومة الإيرانية والتي تهدد بشن هجمات أخرى على العراق”.

وفي وقت سابق، كان مدير ناحية سيدكان شمالي أربيل إحسان جلبي قد أعلن أن المدفعية الإيرانية قصفت صباح اليوم إحدى المرتفعات في بلدة سيدكان الحدودية في إقليم كردستان.

وأوضح أن المدفعية الإيرانية أطلقت 5 أو 6 قذائف مدفعية، دون إصابات.

وتعرضت المناطق الحدودية أكثر من مرة للقصف المدفعي الإيراني، ما أسفر عن ضرر كبير لسكان المنطقة.

وكانت وكالة أنباء “إرنا” أعلنت أن القوات البرية للحرس الثوري الإيراني استهدفت بقصف مدفعي مواقع لجماعات وصفها بأنها “إرهابية” في مدينة أربيل شمال العراق، اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان للعلاقات العامة بالحرس الثوري في بيان إن العملية استهدفت “مركزا استراتيجيا” بصواريخ.