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بعد قضائه عطلة خارج البلاد … استقالة وزير كندي

منذ 50 دقيقة
وزير المال رود فيليبس

وزير المال رود فيليبس

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أعلن وزير وزير المال في أونتاريو، رود فيليبس،، استقالته من منصبه يوم الخميس بعد قضائه عطلة مثيرة للجدل في الخارج بظلّ جائحة كوفيد-19، وفق ما جاء في بيان.

وتعتبر اونتاريو من أكثر المقاطعات اكتظاظاً في كندا والتي أُعيد فرض حجر صحّي فيها اعتباراً من 26 كانون الأوّل.

وقال رئيس وزراء المقاطعة دوغ فورد في البيان: “اليوم، بعد محادثتي مع رود فيليبس، قبلتُ استقالته من منصبه بصفته وزيرًا للمال في أونتاريو”.

في وقت سابق هذا الأسبوع، أبدى فورد خيبة أمله الشديدة حيال وزير المال في حكومته، والذي ذهب في إجازة إلى جزيرة سان بارتيليمي الفرنسيّة، طالبًا منه العودة إلى البلاد فوراً.

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