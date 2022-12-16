قضية سائق أوبر الى الواجهة.. بريطانيا تأمل ان يحكم القضاء اللبناني بالراحة لأسرة الفتاة

قالت بريطانيا الجمعة إنها تأمل في أن يأتي حكم أيدته محكمة لبنانية بإدانة سائق أوبر بالاغتصاب وقتل بريطانية في 2017 في لبنان، بالراحة لأسرتها ويضع حدا للقضية.

وذكرت السفارة البريطانية في بيان، أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن الذي قدمه طارق حوشية على الحكم بإدانته بعد اعترافه باغتصاب وخنق ريبيكا دايكس التي كانت تبلغ من العمر وقتها 30 عاما.

وصدر بحقه حكم بالإعدام في عام 2019، لكن هيومن رايتس ووتش تقول، إن لبنان يعلق بصورة غير رسمية عقوبات الإعدام ولم ينفذ أي منها منذ 2004.

وقالت السفارة بعد الحكم “نأمل أن يأتي هذا القرار من المحكمة ببعض الراحة والخاتمة لأسرة بيكي وللكثيرين حول العالم الذين أحبوها وكل من مرت في حياتهم ولمستهم بعملها الخيري في لبنان وأماكن أخرى”.

وكانت دايكس تعمل في السفارة في لبنان لصالح إدارة التنمية الدولية البريطانية.