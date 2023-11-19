بعد قفزة في أسعار النفط.. معظم بورصات الخليج تُغلق على ارتفاع

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الأحد، مدعومة بقفزة سجلتها أسعار النفط يوم الجمعة، وصعد المؤشر السعودي للجلسة الرابعة على التوالي.

وقفزت أسعار النفط، التي غالبًا ما تكون محفزًا للأسواق المالية في منطقة الخليج، بأكثر من أربعة بالمئة يوم الجمعة، لتتعافى من أدنى مستوى في أربعة أشهر بدعم من العقوبات الأميركية على بعض شركات شحن النفط الروسية.

وصعد المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم عملاقة النفط أرامكو 0.3 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك المملكة 1.5 بالمئة.

وفي قطر أغلق المؤشر مرتفعًا 0.2 بالمئة مع صعود سهم أكبر بنوك الخليج، بنك قطر الوطني واحدًا بالمئة.

وأدت النبرة الضعيفة للبيانات الاقتصادية الأميركية الأسبوع الماضي إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، مما تسبب في تراجع عوائد سندات الخزانة وانتعاش أسواق الأسهم.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نظرًا لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.

وخارج الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.1 بالمئة مدعومًا بقفزة لسهم البنك التجاري الدولي الذي زاد 3.8 بالمئة.

وقال أكبر بنك خاص في مصر في بيان يوم الخميس إنه حصل على قرض بقيمة 150 مليون دولار من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لدعم قاعدته الرأسمالية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لرويترز يوم الجمعة، إن الصندوق “يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).