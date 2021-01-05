بعد قمة العلا.. الخارجية الأميركية تشدد على أهمية التعاون لمواجهة “التهديدات المشتركة”

عبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، عن تفاؤله بعد إعلان المصالحة الخليجية في قمة مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أهمية التعاون لمواجهة “التهديدات المشتركة”.

وقال بومبيو في بيان: “نشعر بالتشجيع بعد الإنجاز الذي عكسه إعلان العلا اليوم في قمة مجلس التعاون الخليجي، والذي يشكل خطوة إيجابية نحو جلب الازدهار من خلال التدفق الحر للبضائع والخدمات إضافة إلى مزيد من الأمن لشعوبه”.

ورحب بومبيو في البيان بالمبادرات لإعادة التعاون في القطاعات العسكرية والاقتصادية والصحية والثقافية وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وشدد الوزير الأميركي على أهمية “مواصلة الدول الخليجية جهود المصالحة لحل خلافاتها واستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة لتشمل كافة الأطراف في المنطقة لتتحد في مواجهة التهديدات المشتركة. نحن أقوى عندما نتحد معا”.

كما وجهت الخارجية الأميركية الشكر للكويت لتوسطها جهود المصالحة ودعم حل الخلاف الخليجي.

وقد وقعت دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، الثلاثاء، بيان قمة “السلطان قابوس والشيخ صباح”، والتي نصت على “تحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وصولا إلى وحدتها”.