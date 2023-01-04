بعد قيود "كورونا".. أميركا ترفض تهديدات الصين بالانتقام

اعتبر البيت الأبيض أنه ليس هناك سبب لانتقام بكين من الولايات المتحدة والدول الأخرى التي فرضت قيوداً تتعلق بفيروس «كورونا» على المسافرين منها، مشيراً إلى أن هذه الخطوات مبرَّرة على أسس الصحة العامة، حيث تشهد الصين ارتفاعاً في الحالات، وفق ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

فقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم، في بيان موجز: «ليس هناك سبب للانتقام هنا، لمجرد أن دولاً حول العالم تتخذ إجراءات صحية احتياطية لحماية مواطنيها، هذا ما ترونه منا ومن الآخرين».

أضافت: «إن هذه الاتجاه مبنيّ على الصحة العامة والعلم. جاء هذا من خبرائنا هنا وفي دول أخرى».

يأتي ذلك فيما شدد عدد من الدول القواعد بالفعل للوافدين من الصين؛ على خلفية زيادة سريعة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الصين جراء تخلّيها في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن سياسة صفر كوفيد، بعد نحو 3 أعوام من الإغلاقات والحجر الصحي والاختبارات الجماهيرية للكشف عن الإصابات.

وفي الأسابيع الـ3 الأولى من الشهر الماضي وحده، أصيب 248 مليون شخص في الصين بالفيروس، طبقاً لتقديرات داخلية غير مؤكَّدة رسمياً.

وتوقّع تحليل حديث أن تشهد الصين مليون إصابة بـ«كوفيد-19»، و5 آلاف وفاة من جراء الفيروس يومياً، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء نُشر مؤخراً.