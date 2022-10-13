الخميس 17 ربيع الأول 1444 ﻫ - 13 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد كارثة التدافع.. لجنة مشتركة للفيفا وإندونيسيا لتحسين إجراءات السلامة

منذ 6 دقائق
مصرع العشرات خلال تدافع بمباراة كرة قدم في إندونيسيا

مصرع العشرات خلال تدافع بمباراة كرة قدم في إندونيسيا

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون اليوم الخميس إن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) سيشكلان لجنة مشتركة لتحسين إجراءات السيطرة على الجماهير والسلامة بعد كارثة التدافع داخل استاد في وقت سابق هذا الشهر.

وباتت السلطات الإندونيسية تحت ضغط لاتخاذ خطوات سريعة في عملية إصلاح شامل لمعايير الأمان بعد وفاة أكثر من 130 شخصا في استاد كانجوروهان في جاوة الشرقية في أول أكتوبر تشرين الأول في واحدة من أسوأ كوارث كرة القدم حول العالم.

وقال خبراء أمنيون إن إطلاق قنابل الغاز من الشرطة داخل الاستاد، وهو إجراء محظور من الفيفا، تسبب في التدافع المميت.

وقال محمد إرياوان رئيس الاتحاد الإندونيسي للعبة عقب اجتماع مع مسؤولين بالفيفا “اتفقنا على تأسيس مجموعة عمل أو لجنة لعملية التحول في كرة القدم تشكلها الحكومة بجانب الفيفا وخبراء بكرة القدم والأمن والاستادات”.

وأضاف أنه وفقا للخطط يجب أن تتوافق إجراءات الشرطة مع لوائح الفيفا.

كما تشمل اللجنة أعضاء بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم والشرطة ووزارات الرياضة والشؤون الداخلية والصحة والأشغال العامة.

وقال رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو في وقت سابق إن الفيفا لا يخطط لفرض عقوبات على بلاده بعد الحادث لكن التدخل النادر من الاتحاد الدولي يأتي في ظل استعداد الدولة الآسيوية لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما في العام المقبل.

ومن المتوقع أن يزور جياني إنفانتينو رئيس الفيفا إندونيسيا يوم الثلاثاء وسيلتقي بالرئيس ويدودو.

ويواجه ستة أشخاص من بينهم عدد من الضباط ومنظمي المباراة اتهامات جنائية بعد التدافع.

    المزيد من أخبار العالم

    أوبك
    الطاقة الدولية: تخفيضات أوبك+ قد تدفع العالم إلى ركود
    احتجاجات في إيران عقب مقتل مهسا أميني
    إنتفاضة إيران
    إيران تتوعد بإنزال أشد العقوبات على المتظاهرين
    لويد أوستن
    أمريكا تؤكد التزامها بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي الناتو

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحفظة المفقودة عام 1957
    اثناء تجديد المدرسة.. العثور على محفظة مفقودة منذ عام 1957
    وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
    الكوليرا في لبنان.. الأبيض يتأكد من توافر المخزون الكافي من الأمصال
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء؟