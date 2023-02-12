بعد كارثة الزلزال.. هجوم دمويّ لـ "داعش" في تدمر السوريّة

قُتل 4 سوريين وأصيب 10 آخرون، برصاص عناصر تنظيم “داعش”، جنوب مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي في سوريا.

فقد أفاد وكالة “سانا” السورية، بأنّ المواطنين السوريين تعرضوا لهجوم بالرشاشات من قبل عناصر تنظيم “داعش”، جنوب مدينة تدمر، خلال جمعهم للكمأة وهي من أنواع الفطر، ما أسفر عن مقتل 4، بينهم امرأة، وإصابة 10 آخرين.

ووفقًا لمشفى مدينة تدمر، فقد وصل المصابون إلى المشفى، مصابين بطلقات نارية في أجزاء متفرقة من أجسادهم، بعضهم كان في حالة حرجة، وتم إسعافهم سريعًا، ونقلهم إلى مشافي مدينة حمص لمتابعة العلاج.

يشار إلى أنّ فرق الإنقاذ لا تزال تواصل أعمال البحث وانتشال ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرقيّ سوريا فجر الإثنين، وأدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 5200 شخص إضافة إلى إصابة وتشريد الآلاف.