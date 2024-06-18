بعد كشف معلومات خطيرة.. واشنطن وإسرائيل تبحثان مستقبل البرنامج النووي الإيراني

تتزايد المخاوف الدولية حول الطموحات النووية الإيرانية، في ضوء تقارير استخباراتية جديدة كشفت عنها وكالات المخابرات الأميركية والإسرائيلية. تُشير هذه التقارير إلى قيام علماء إيرانيين بإجراء نمذجة حاسوبية متطورة يمكن استخدامها في تطوير الأسلحة النووية.

وتبحث وكالات المخابرات الأميركية والإسرائيلية في معلومات جديدة حول النمذجة الحاسوبية التي قام بها علماء إيرانيون، والتي يمكن استخدامها للبحث وتطوير الأسلحة النووية، حسبما قال مسؤولان أميركيان، بالإضافة إلى مسؤول حالي ومسؤول إسرائيلي سابق لموقع Axios.

وبحسب المصادر، حتى الآن لا يعرف الغرض من النمذجة. وقال بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين إن هذه المعلومات الاستخباراتية هي إشارة مثيرة للقلق بشأن طموحات إيران في مجال الأسلحة النووية، لكن مسؤولين آخرين من كلا الجانبين قالوا إنها مجرد “نقطة” لا تمثل تحولاً في سياسة إيران واستراتيجيتها تجاه التسلح.

ويجتمع مسؤولون أميركيون وإسرائيليون كبار في البيت الأبيض، يوم الخميس، ضمن المجموعة الاستشارية الأميركية الإسرائيلية لمناقشة وضع البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى. وستكون هذه أول مناقشة رفيعة المستوى ومتعمقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول البرنامج النووي الإيراني منذ مارس 2023.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إنه بعد الفشل الاستخباراتي بشأن هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، فإن مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي يدرس بجدية أكبر أي معلومة صغيرة حول الخطوات الإيرانية المحتملة نحو الأسلحة النووية.

وأجرى مجتمع الاستخبارات الأميركي تقييماً في عام 2007 مفاده أن إيران ليس لديها برنامج نووي عسكري نشط منذ عام 2003. وقال مسؤولون أميركيون لموقع Axios إن هذا التقييم لم يتغير.

وقال مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي إن وكالات المخابرات في كلا البلدين ليس لديها أي مؤشر على أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمر باستئناف البرنامج النووي العسكري. وقال مسؤول أميركي آخر إنه “لا يوجد تغيير في تقييمنا بأن إيران لا تقوم حاليا بالأنشطة الرئيسية لتطوير الأسلحة النووية اللازمة لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار”.

وفي مارس الماضي، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن إيران تعمل على الحصول على بعض المكونات اللازمة لإنتاج رأس حربي نووي، مثل الصواعق الدقيقة.

وقال مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: “إذا كانت إيران تتخذ الآن خطوات أولية من شأنها أن تساعد في بناء رأس حربي نووي، فهذا يتناقض مع إجماع المخابرات الأميركية منذ فترة طويلة على أنها أنهت أعمال التسلح في عام 2003”.

وأظهرت الوثائق التي تم العثور عليها في الأرشيف النووي الإيراني، والتي سرقها الموساد الإسرائيلي في عام 2018، أن العلماء النوويين الإيرانيين كانوا يقومون بوضع نماذج للتفجير النووي قبل عام 2003.

وكجزء من الاتفاق النووي لعام 2015 مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى، التزمت إيران بعدم الانخراط في الأنشطة التي تشكل جزءًا من تصميم وتطوير أسلحة نووية، بما في ذلك استخدام نماذج الكمبيوتر لمحاكاة الأجهزة المتفجرة النووية.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر في أواخر مايو/أيار أن إيران تمتلك ما يقرب من 142 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي زيادة بأكثر من 20 كيلوغرامًا منذ التقرير السابق في فبراير.

ولن تحتاج إيران سوى إلى عدة أسابيع لتخصيب هذه الكمية من اليورانيوم إلى نسبة 90%، وهو المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي، وفقاً لتقييمات وكالات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.

وسوف تحتاج إيران إلى ما يقرب من 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% لصنع قنبلة نووية واحدة.

وستكون المعلومات الاستخباراتية الجديدة إحدى القضايا التي تمت مناقشتها يوم الخميس في المنتدى الاستراتيجي الأميركي الإسرائيلي حول إيران. وقال مسؤول أميركي إنه لا توجد استنتاجات محددة حول هذه المعلومات الاستخبارية الجديدة، لكنها تثير أسئلة تحتاج إلى مناقشتها بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وسيرأس الجانب الأميركي مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، وسيرأس الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي. ويأتي هذا الاجتماع نتيجة لزيارة سوليفان الأخيرة إلى إسرائيل قبل بضعة أسابيع.

وخلال لقاءاته في إسرائيل، طلب نتنياهو ومساعدوه إجراء نقاش معمق حول وضع البرنامج النووي الإيراني. وقال مسؤول أميركي: “تعتقد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أن الوقت مناسب للحديث عن هذا الأمر، ومناقشة كيفية تفسير تصرفات إيران والتنسيق بشأن ما يجب القيام به”.

وفي الأشهر الأخيرة، انخرطت الولايات المتحدة وإيران في محادثات غير مباشرة بوساطة عمان من أجل محاولة التوصل إلى تفاهمات غير رسمية حول فرض قيود مؤقتة على البرنامج النووي الإيراني.

وقال مسؤولون أميركيون إن هذه الجهود كانت السبب وراء محاولة الولايات المتحدة إقناع فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بعدم المضي قدمًا في إصدار قرار إدانة ضد إيران عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أسبوعين بسبب عدم تعاونها مع المفتشين.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن مثل هذه الخطوة قد تعرقل المفاوضات غير المباشرة مع إيران وتدفع الإيرانيين إلى تصعيد برنامجهم النووي.

وبعد إقرار القرار، ردت إيران بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة أكثر تقدما في منشأة تخصيب اليورانيوم الموجودة تحت الأرض في فوردو.