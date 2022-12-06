بعد كلام بلينكن.. هل يرى الكرملين فرصة لإجراء مفاوضات مع كييف؟

في ظلّ استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كشف الكرملين اليوم الثلاثاء أنّه يتفق مع الولايات المتحدة بشأن الحاجة إلى إقرار سلام دائم، غير أنه لا يرى فرصة لإجراء مفاوضات مع كييف في الوقت الحالي.

إذ قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: “بخصوص أن النتيجة ينبغي أن تكون التوصل إلى سلام عادل ودائم، فإننا نتفق مع ذلك. أما فيما يتعلق بفرص الدخول في مفاوضات من أي نوع، فإننا لا نرى أيًا منها في الوقت الحالي”.

كما أضاف أنه سيتعين أن تحقق روسيا أهداف “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا أولاً قبل إجراء محادثات مع أي شركاء محتملين.

يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين، في مقابلة أمس الإثنين، إن الصراع في أوكرانيا سينتهي “بشكل شبه مؤكد بالطرق الدبلوماسية” والمفاوضات، مضيفاً أن هناك حاجة إلى “سلام عادل ودائم”.

من جهته، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي اليوم، مدينة سلوفيانسك على خط التماس في دونباس حيث تدور معارك شرسة مع روسيا.