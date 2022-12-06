الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد كلام بلينكن.. هل يرى الكرملين فرصة لإجراء مفاوضات مع كييف؟

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2022 1:33 مساءً
الكرملين

الكرملين

A A A
طباعة المقال

في ظلّ استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كشف الكرملين اليوم الثلاثاء أنّه يتفق مع الولايات المتحدة بشأن الحاجة إلى إقرار سلام دائم، غير أنه لا يرى فرصة لإجراء مفاوضات مع كييف في الوقت الحالي.

إذ قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: “بخصوص أن النتيجة ينبغي أن تكون التوصل إلى سلام عادل ودائم، فإننا نتفق مع ذلك. أما فيما يتعلق بفرص الدخول في مفاوضات من أي نوع، فإننا لا نرى أيًا منها في الوقت الحالي”.

كما أضاف أنه سيتعين أن تحقق روسيا أهداف “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا أولاً قبل إجراء محادثات مع أي شركاء محتملين.

يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين، في مقابلة أمس الإثنين، إن الصراع في أوكرانيا سينتهي “بشكل شبه مؤكد بالطرق الدبلوماسية” والمفاوضات، مضيفاً أن هناك حاجة إلى “سلام عادل ودائم”.

من جهته، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي اليوم، مدينة سلوفيانسك على خط التماس في دونباس حيث تدور معارك شرسة مع روسيا.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

الجنائية الدولية
بعد اقتراح أوروبيّ.. تحذير من «الجنائية الدولية» بشأن محاكمة روسيا
احتجاجات إيران
إنتفاضة إيران
رغم غضب الشارع.. إيران تواصل سياسة الإعدامات والتوقيفات
جرائم داعش في العراق
جرائم داعش على طاولة مجلس الأمن.. وأدلّة على استخدام الكيميائي!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نهائيات كأس العالم تنطلق في 20 نوفمبر في قطر
كأس العالم قطر ٢٢
صحف بريطانية تنقل مشاهدات مشجعات إنجليزيات.. "لا ندري كيف فعلتها قطر"!
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
وزير الاقتصاد: أدعو إلى سحب الدعوة لجلسة الحكومة.. وإلَّا!
البرازيلي فينيسيوس جونيور
البرازيلي فينيسيوس جونيور غاضب من تعامل شركة نايكي معه!